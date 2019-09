O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estará em Porto Alegre para participar de uma palestra na próxima quinta-feira (19), às 10h. Com o tema “O Brasil que estamos construindo juntos”, o evento é promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre no sexto andar do Palácio do Comércio, na sede da ACPA. A coordenação é do presidente da associação, Paulo Afonso Pereira. A palestra será aberta à imprensa a partir das 11h. O Palácio fica no Largo Visconde de Cairu, 17, no Centro Histórico.

