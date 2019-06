Onyx tornou-se vítima da maldição da Casa Civil

Onyx Lorenzoni teve uma subida meteórica. Devoto de primeira hora do “mito”, saltou do baixo clero da Câmara para o cardinalato palaciano. Em seis meses de governo, começa a fazer o caminho de volta. Enfrenta prematuramente a maldição da Casa Civil. Dividia a articulação política com Santos Cruz, um general da reserva. Foi integralmente substituído na função por Luiz Eduardo Ramos, um general da ativa.

Às voltas com a necessidade de aprovar a reforma da Previdência de Bolsonaro, ainda ostenta a incômoda posição de comandante sem tropa no Congresso. Não consegue votos nem para manter em pé seus decretos. Munido de autocritérios, Onyx considera-se o articulador mais habilidoso que ele conhece. Mas tudo o que conseguiu foi transformar a articulação política do Planalto em um latifúndio improdutivo que Rodrigo Maia invadiu. O presidente da Câmara apropriou-se da própria reforma da Previdência e costura com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma agenda legislativa destinada a reacender as fornalhas da economia, distanciando o Legislativo da “usina de crises” do Executivo.

Ex-assessor legislativo do Exército, o general Ramos é mais habilidoso do que Onyx. Mas seu sucesso na nova função é improvável, pois ainda não surgiu talento capaz de domar os ímpetos de Jair Bolsonaro. É provável que o novo articulador seja convertido a médio prazo em mais um fusível que o capitão desligará do quadro. O afastamento de Santos Cruz mostrou que, sob Bolsonaro, a amizade e a farda não asseguram estabilidade no emprego.

Quanto à Casa Civil de Onyx, além de perder a atribuição de articular o Planalto com o Legislativo, a pasta foi privada de realizar a análise jurídica de decretos presidenciais, projetos de lei e medidas provisórias. Passará a cuidar do PPI, o programa de parcerias e investimentos do governo. Quer dizer: Onyx foi deslocado da vitrine para os fundões administrativos do governo.

Na era petista, a Casa Civil foi ocupada por seis personagens. Dois estão na cadeia (Palocci e Dirceu), uma foi fisgada na Operação Zelotes (Erenice), outra virou ré na Lava-Jato (Gleisi), outro foi enviado ao ostracismo (Mercadante) e uma última sofreu impeachment e virou cuidadora de netos (Dilma). Sob Temer, a Casa Civil abrigou matéria-prima para a Polícia Federal (Padilha). Onyx, que já tem as digitais em um caso de caixa dois, deveria se benzer. As informações são do Blog do Josias.

