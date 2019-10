Open Feira de Design no Meca Festival

A Open Feira de Design, maior encontro de design independente da região Sul do País, terá edição especial durante o MECA Festival, neste sábado (12), na Fazenda Pontal, em Maquiné. A OPEN_MECA levará ao público do festival produtos que possam ser usados durante as 15 horas de programação, dando destaque para marcas locais de moda e acessórios.

A edição #37 será um momento para celebrar a diversidade da música brasileira e prestigiar o design independente, tudo em meio a natureza. Entre as atrações do MECAMaquiné estão Gal Costa, Tulipa Ruiz e MC Tha. “Todas as parcerias que buscamos devem ter uma conexão com o design, direta ou indiretamente, e o MECA tem um histórico de unir música, moda, comportamento, tecnologia, empreendedorismo e cultura”, com enta a organizadora da Open, Camila Farina.

O MECA, plataforma criativa, nasceu em 2010 como um festival de música no litoral gaúcho. Além da Fazenda Pontal, Instituto Inhotim (MG), Museu da Imagem e do Som de São Paulo (SP) e Oficina Cerâmica Francisco Brennand (PE) já foram palco do evento.

Sobre o evento

Criada, desenvolvida e realizada pela agência cultural Maria Cultura, a Open Feira de Design tem como objetivo movimentar e desenvolver o mercado do design independente brasileiro. Inspirada nas feiras de design de Palermo, em Buenos Aires, a Open já reuniu desde sua primeira edição um público de mais de 100 mil pessoas e mais de 700 expositores.

Um dos diferenciais da Open Feira de Design é a curadoria: as marcas expositoras preenchem requisitos e recebem orientações para se desenvolver, por meio da equipe técnica e d o projeto Open Tools, que estimula negócios na área de design, além da parceria com o SEBRAE, que viabiliza a participação das marcas através de subsídios e oferece suas capacitações em gestão.

A OPEN Feira de Design é realização de Maria Cultura, patrocínio de Impresso Prático Gráfica, apoio especial de Sebrae RS, Espaço Unisinos e apoio da Universidade Unisinos, Cartola – Agência de Conteúdo, DuJour Comunicação, ApDesign e aplicativo POA Na Rua.

Serviço

O que – Open Feira de Design Especial MECAMaquiné

Onde – Fazenda Pontal (Rodovia Morro Alto/Capão da Canoa, KM 2,5, Maquiné/RS)

Quando – Dia 12 de outubro de 2019

Horário – Das 14h às 22h

Ingressos em https://mecamaquine.com/

Site: www.openfeiradesign.com

