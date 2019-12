Porto Alegre Operação interdita lojas suspeitas de vender celulares roubados

13 de dezembro de 2019

Termina neste sábado (14) a primeira fase da Operação Mobile, criada com o objetivo de combater a receptação e comercialização de celulares originados de furto ou roubo. Até agora, a iniciativa resultou em 18 autuações por descumprimento da legislação municipal e pelo menos 15 interdições administrativas por suspeita de crime – enquadrada como risco iminente à segurança. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta da SMDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e da Brigada Militar, com apoio da Guarda Municipal.

“Mais do que proteger o consumidor, queremos proteger a atividade dos estabelecimentos que atuam dentro da lei, além de romper um elo fundamental de uma cadeia criminosa cujos desdobramentos ameaçam a própria segurança da população”, explica o secretário municipal da SMDE, Eduardo Cidade. Ele destaca, ainda, que as atividades criminosas representam uma evasão de recursos para os cofres públicos. A segunda etapa será deflagrada a partir de segunda-feira (16).

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira, as ações integradas ocorrerão de forma pontual, unindo as forças da prefeitura e do Estado. “Os porto-alegrenses podem ter certeza de que novas ações serão realizadas para garantir a segurança na cidade, pois é aqui que começa a base do crime. O celular vai para dentro da cadeia, para a mão do traficante e do criminoso. Estamos coibindo uma grande ferramenta de comunicação do crime”, explica.

