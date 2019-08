Um operário de 50 anos, que trabalhava do lado de fora de uma obra da Olimpíada de Tóquio, morreu na quinta (8) depois de ser encontrado inconsciente. A suspeita é de que a causa tenha sido uma insolação, em razão de uma onda de calor. O operário estendia cabos do lado de fora do centro de exposições Big Sight, que está sendo reformado para servir como centro de mídia dos Jogos de Tóquio.