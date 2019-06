Orquestra apresentará trilha sonora de O Senhor dos Anéis neste domingo na capital

O auditório Araújo Vianna receberá um espetáculo diferente neste domingo (30). O Senhor dos Anéis In Concert: A Sociedade do Anel é o nome do concerto que chega a Porto Alegre. A apresentação trará a trilha musical do filme — vencedor do Oscar —, enquanto o longa é exibido em uma tela de cinema de alta definição. O evento inciará às 18h.

O maestro Adriano Machado orientará o grupo de 250 músicos, formado com integrantes da Orquestra Villa Lobos e da Howard Shore Office. As músicas que embalaram a produção, lançada em 2002 no Brasil, são do compositor Howard Shore. A trilha também ganhou a estatueta dourada — três vezes —, além de três Globos de Ouro e quatro Grammies.

A classificação etária do espetáculo é de 12 anos. Menores desta idade somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. A realização é da Yellow Eventos, com a Cami Music.

Ainda há ingressos disponíveis pra o setor Plateia Alta Central. Os interessados podem realizar a compra por meio deste link.

Serviço

O quê? O Senhor dos Anéis in Concert: A Sociedade do Anel

Quando? domingo, dia 30 de junho, às 18h

Onde? Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685)

