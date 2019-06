Orquestra da Ulbra e convidados apresentam concerto homenageando os Beatles

Um espetáculo com os maiores sucessos dos Beatles será apresentado pela Orquestra da Ulbra em Porto Alegre. O “Beatles Magical Classical Tour” é vencedor do Prêmio Açorianos de Melhor Espetáculo em 2008 e um grande sucesso de público e crítica. A apresentação será no dia 20 de junho, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, sem número – Centro Histórico de Porto Alegre) e mostrará as composições dos Beatles em diferentes estilos, perpassando um pouco da história da música.

Serão 28 músicos no palco, incluindo cordas, sopros e percussão. O concerto contará a participação do Vocal Takt e a regência será do maestro Tiago Flores.

As vendas já começaram e os ingressos podem ser adquirdos na bilheteria do Theatro São Pedro (De segunda a sexta, das 13h às 18h30 ou até o horário de início do espetáculo. Sábados e domingos, das 15h até o horário de início do espetáculo). Também há a venda online pelo site.

Preços

Plateia: R$ 90,00

Cadeira Extra: R$ 90,00

Camarote Central: R$ 80,00

Camarote Lateral: R$ 70,00

Galeria: R$ 30,00

Serviço

Beatles Magical Classical Tour

Data: Quinta-feira (20/6)

Horário: 21h

Duração: 1h40

Local: Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n)

