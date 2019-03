Os acusados de executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram transferidos do Rio de Janeiro para um presídio federal no Rio Grande do Norte

Ao aceitar a denúncia do Ministério Público, o juiz Gustavo Kalil, do 4º Tribunal do Júri do Rio, autorizou em caráter urgente e provisório o pedido de transferência dos acusados para penitenciária federal de segurança máxima. A unidade foi definida pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz negam qualquer envolvimento nas mortes de Marielle e Anderson.

Prisões

Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam, por volta das 4h30min do dia 12 de março, o policial militar reformado Ronnie Lessa, de 48 anos, e o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos. A força-tarefa que levou à Operação Lume diz que eles participaram dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os crimes completaram um ano no dia 14 deste mês.

A denúncia diz que o PM reformado Ronnie Lessa é o autor dos 13 disparos que mataram Marielle e Anderson; ele estava no banco de trás do Cobalt que perseguiu o carro da vereadora, e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz dirigiu o Cobalt na noite do crime.

A investigação ainda tenta esclarecer quem foram os mandantes do crime e a motivação.