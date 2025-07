Política Além do filho “03” ao Senado, Bolsonaro quer o filho “04” candidato a deputado federal por Santa Catarina

O filho "04", Jair Renan, atualmente é vereador em Balneário Camboriú. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os planos eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para 2026 envolvem mais do que apenas lançar o filho “03”, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, ao Senado. Segundo informações do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, Bolsonaro também deseja que outro de seus filhos, Jair Renan Bolsonaro — o “04” — concorra a uma vaga na Câmara dos Deputados, também por Santa Catarina.

De acordo com a publicação, a estratégia é clara: consolidar uma base eleitoral bolsonarista no Estado, considerado um dos redutos mais fiéis ao ex-presidente. “A ideia de Bolsonaro é ter dois filhos disputando as eleições por Santa Catarina em 2026”, escreveu Gadelha. Carlos, atualmente vereador no Rio de Janeiro, seria candidato ao Senado, enquanto Jair Renan, que exerce mandato como vereador em Balneário Camboriú (SC), se lançaria à Câmara Federal.

Com isso, Santa Catarina ganharia papel central na tentativa da família Bolsonaro de manter influência direta no cenário político nacional após o fim do mandato do ex-presidente. Carlos e Jair Renan, respectivamente o “03” e o “04”, dividiriam palanque no Estado, buscando votos de um eleitorado que segue demonstrando forte alinhamento com os valores e pautas defendidos por Jair Bolsonaro.

A movimentação ganha força com a agenda do próprio ex-presidente em território catarinense. No próximo sábado, 5 de julho, Bolsonaro estará no Estado para participar de um evento do Partido Liberal (PL) no município de São José, na região da Grande Florianópolis. Segundo aliados, há grande expectativa de que tanto Carlos quanto Jair Renan estejam presentes no encontro, reforçando a pré-campanha e as articulações locais.

A presença da família Bolsonaro em eventos partidários no Estado tem sido recorrente, e a escolha de Santa Catarina como base eleitoral não é casual. Em 2022, Bolsonaro obteve no Estado um dos seus melhores desempenhos nas urnas, tanto no primeiro quanto no segundo turno da disputa presidencial.

Embora as candidaturas ainda não estejam oficialmente lançadas, a movimentação dos bastidores aponta para uma estratégia coordenada de fortalecimento da influência bolsonarista no Sul do País. Resta saber se os planos se confirmarão e como o eleitorado catarinense reagirá à possível dobradinha de filhos do ex-presidente nas urnas em 2026.

Proposta

Jair Renan finalmente apresentou seu primeiro projeto de lei como vereador na cidade de Balneário Camboriú (SC). A proposta, entretanto, deve naufragar.

O projeto foi apresentado pelo vereador no final de maio. Nele, Jair Renan quer proibir, em “espaços coletivos” de Balneário Camboriú, a exibição de símbolos em apologia ao socialismo, ao comunismo e ao nazismo.

“O presente projeto de lei visa proteger os valores democráticos, a liberdade individual, a liberdade religiosa, o pensamento crítico e a memória histórica do Município de Balneário Camboriú”, diz o filho de Bolsonaro.

A proposta de Jair Renan foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal. A relatora do projeto, vereadora Jade Martins (MDB), contudo, apresentou parecer pela rejeição do projeto.

“Após análise do parecer jurídico emitido pela procuradoria desta Casa, verificou-se que a proposição apresenta inconstitucionalidade por adentrar a competência legislativa privativa da União ao tratar de Direito Civil. Ademais, viola os princípios da liberdade de expressão, do pluralismo político e da liberdade de cátedra, garantidos pela Constituição Federal de 1988”, diz o relatório. (Com informações do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, e do portal NSC Total)

