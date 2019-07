Louis e Archie dão show de fofura ao lado de Kate e Meghan

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho do príncipe Harry com a duquesa de Sussex, Meghan Markle, foi batizado no último sábado (6), dia em que completou dois meses. A cerimônia privada aconteceu no Castelo de Windsor. O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, presidiu a celebração no rito anglicano.

Archie, que é o sétimo na linha de sucessão à coroa britânica, usou a roupa utilizada pelas crianças da família real nos últimos 11 anos nas cerimônias de batismo. Trata-se de uma réplica de um vestido de rendas Honiton, forrado com cetim branco, que foi encomendado pela rainha Victoria em 1841. A primeira criança a usar o Royal Christening Robe, foi a sua filha mais velha.

Cerimônia privada