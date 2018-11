Os Estados Unidos elegem as primeiras representantes indígenas no Congresso daquele país

As democratas Sharice Davids e Deb Haaland se tornaram, na terça-feira (6), as primeiras mulheres indígenas americanas eleitas para o Congresso em Washington.

Davids, de 38 anos, advogada, ex-lutadora de artes marciais mistas e homossexual assumida, derrotou o atual representante republicano Kevin Yoder no estado tradicionalmente conservador do Kansas. Ela foi criada por uma mãe solteira e veterana do Exército.​

Haaland, de 57, que é do Novo México, derrotou a republicana Janice Arnold-Jones e Lloyd Princeton, do Partido Libertário.

Membro da tribo Pueblo Laguna, Haaland é uma conhecida ativista comunitária em seu distrito claramente democrata. Ela luta para promover o voto entre a população indígena, que representa 2% dos americanos.

As duas mulheres fazem parte de um número recorde de indígenas americanas a se candidatarem às eleições de meio de mandato para disputar vagas no Congresso, governos estaduais, legislaturas locais e outras posições.

Davids e Haaland também estão entre os democratas que conseguiram virar cadeiras a favor de seu partido na Câmara de Representantes, recuperando o controle das mãos republicanas.

“Precisamos de gente real que fale dos nossos assuntos e saiba o que significam”, disse Haakabd à AFP, em uma entrevista antes das eleições.

“Temos pessoas agora no Congresso que não sabem o que significa não ter comida ou uma cobertura de saúde adequada”, afirmou.

Colorado elege primeiro governador abertamente gay dos EUA

Os Estados Unidos elegeram o primeiro governador abertamente homossexual nas eleições de terça-feira (6).

O democrata Jared Polis vai governar o Colorado após derrotar o republicano Walker Stapleton.

Às 7h45 (horário de Brasília), com 82% das urnas apuradas, ele tinha 51,6% dos votos —mais de 997,6 mil, no total.

Em sua campanha, Polis defendeu um sistema de saúde universal, educação infantil gratuita e prometeu transformar o Colorado no primeiro estado com energia 100% renovável.

O governador, que tem dois filhos com seu marido, não destacou sua vida pessoal na eleição, mas tem apoiado causas LGBT como congressista.

Em seu discurso de vitória, segundo a mídia local, ele disse que o Colorado provou que é “um estado inclusivo, que valoriza a contribuição de todos, independentemente da orientação sexual”. Também agradeceu os pioneiros da comunidade LGBT que vieram antes dele.

Em 2015, Kate Brown se tornou a primeira governadora bissexual ao se eleger no Oregon. Em 2004, outro governador, Jim McGreevey, de Nova Jersey, se declarou gay ao renunciar.

Em Vermont, Christine Hallquist, ex-presidente de uma companhia de energia, fracassou nesta terça-feira em sua tentativa de se tornar a primeira governadora transgênero dos Estados Unidos, ao ser derrotada pelo atual governador, o republicano, Phil Scott.

Hallquist, uma avó de 62 anos e sobrevivente de um câncer, entrou na política para promover a “onda azul” contra o presidente Donald Trump, que tem sido um obstáculo aos direitos das pessoas transgênero.

