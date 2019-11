Os melhores coadjuvantes do cinema

Nem só de bons protagonistas vive o cinema. Na realidade, muitas vezes são seus “sidekicks” que roubam a cena e elevam os filmes a verdadeiras obras de arte. Nesta Omelista, listamos alguns dos melhores personagens coadjuvantes da cultura pop. Confira:

Tommy de Vito (Bons companheiros)

Joe Pesci viveu diversos coadjuvantes marcantes. Desde clássicos dramáticos como Touro Indomável até comédias família como Esqueceram de Mim, ele se consagrou como um dos grandes atores do cinema. Porém, seu grande papel aconteceu em Bons Companheiros, no qual viveu o instável Tommy De Vito. Em poucos segundos, ele soube transformar uma cena bem-humorada em um momento ameaçador. O papel lhe rendeu um Oscar e um lugar na história da telona.

Terence Fletcher (Whiplash)

J.K. Simmons viveu alguns coadjuvantes marcantes do cinema, sendo que sua versão de J. Jonah Jameson ficou tão incrível que a Marvel o convidou a reviver o papel anos depois do fim da trilogia do Homem-Aranha dirigida por Sam Raimi. Mesmo assim, sua grande atuação na telona aconteceu em Whiplash, em que vive um professor sádico que acredita ser necessário sofrer para atingir a perfeição (em suas palavras, “não existem palavras piores do que bom trabalho”). O papel lhe rendeu um Oscar e diversos elogios da crítica.

Zé Pequeno (Cidade de Deus)

Vivido por Douglas Silva e Leandro Firmino, esse é um dos melhores personagens não só do cinema brasileiro, como da história da cinematografia mundial. O personagem é um dos grandes nomes de Cidade de Deus, um filme que influenciou grandes nomes do cinema como Ryan Coogler (diretor de Pantera Negra).

Furiosa (Mad Max: Estrada da Fúria)

Uma das melhores personagens do filme, Charlize Theron brilha como Furiosa – uma heroína tão marcante que até os dias de hoje os fãs ainda pedem por um derivado. A atriz fez tão bem o papel que, além de entrar para história do cinema, influenciou outras séries. Millie Bobby Brown, por exemplo, estava com medo de raspar o cabelo para viver Eleven em Stranger Things. Porém, ao assistir Furiosa, ela aceitou o desafio.

Gollum (Senhor do Anéis)

Andy Serkis revolucionou o cinema ao viver Gollum em Senhor dos Anéis. Apesar de não ter sido o primeiro personagem em CGI, foi ele quem conseguiu pela primeira vez entrar no imaginário popular dos fãs. Sua atuação foi tão importante que, imediatamente, ele virou referência em captura de movimento e, até os dias de hoje, é procurado como especialista do assunto.

Rocky Balboa (Creed)

Sylvester Stallone transformou um boxeador em um dos personagens mais conhecidos do cinema. Rocky Balboa foi o protagonista de seis filmes antes de virar o coadjuvante de Adonis em Creed. Especialmente no primeiro filme, o ator foi capaz de mostrar as dores do personagem que, agora, vive sozinho em Filadélfia. Sua atuação lhe garantiu uma indicação ao Oscar 39 anos após ter sido nomeado para Melhor Ator no primeiro longa da franquia.

Hit-Girl (Kick-Ass)

Chloe Grace Moretz virou uma estrela mirim da noite para o dia após estrelar Kick Ass. No longa, ela vive Hit-Girl e atua ao lado de ninguém menos que Nicolas Cage. A personagem rouba o filme com suas cenas de ação e nada é mais marcante que o tiroteio do corredor ao som de Joan Jett.

Loki (MCU)

Um dos grandes vilões do Universo Marvel, o Tom Hiddleston fez sua estreia em Thor, mas foi em Os Vingadores que ele se tornou um dos principais nomes do MCU. Logo depois, virou um anti-herói em Thor: O Mundo Sombrio, ajudou seu irmão em Thor: Ragnarok e em Vingadores: Guerra Infinita teve sua redenção antes de ser morto por Thanos. Agora, ele voltará como protagonista em uma série solo que deve mostrar o que aconteceu com o Loki após roubar a Joia do Espaço no passado alternativo mostrado em Ultimato.

Coringa (DC)

Por falta de um, colocamos três Coringas na segunda posição: Cesar Romero, do Batman de 1966; Jack Nicholson, do filme de 1989; e Heath Ledger, de O Cavaleiro das Trevas. Cada um deu uma versão diferente do vilão, seja algo mais bem humorado como foi Romero até algo mais psicótico como o que aconteceu no filme de Christopher Nolan. Vale ressaltar: o Coringa de Joaquin Phoenix não entra nessa lista por ser um protagonista, não um coadjuvante.