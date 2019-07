Osmar Terra: “Chega de hipocrisia em relação a Eduardo Bolsonaro!”

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, tem posição clara sobre a possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil em Washington: “Chega de hipocrisia! Eduardo Bolsonaro tem competência para ser embaixador nos Estados Unidos. É experiente, confiável e tem excelente trânsito junto ao governo de lá. Já tivemos muitos políticos como embaixadores e até mesmo como chanceleres. Itamar, Aparecido, FHC. Por quê não Eduardo?”

Nomes da política em embaixadas

Osmar Terra lembra outros nomes importantes, vindos da área política, e que exerceram papel relevante na área diplomática: “Osvaldo Aranha, Delfim Neto, Lira Tavares, Paes de Andrade, Itamar Franco, Jorge Borhausen, José Aparecido, Juraci Magalhães, FHC, José Serra e Aluísio Nunes são exemplo de políticos que exerceram comando de embaixadas e do próprio Itamaraty. Por que essa discriminação com o Eduardo?”

Morte de policial faz governador adiar viagem aos Estados Unidos

A morte de um policial civil durante operação realizada no interior de Montenegro ontem, levou o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), a cancelar o embarque previsto para terça-feira aos Estados Unidos. O governador manteve a viagem, mas adiou o embarque para orientar pessoalmente o apoio oficial à família dos policiais atingidos na operação. Um morreu, e outro está internado. Com o caso de ontem, este já é o quarto policial morto durante ação contra criminosos no Estado em três semanas.

Ainda a segurança jurídica

Embora não seja comum nestes casos, a Fraport poderá ter de arcar com os custos da remoção e assentamento de famílias invasoras das áreas próximas à pista do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que precisa ser ampliada. Embora contestado por especialistas contratados pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, o contrato de concessão do aeroporto Salgado Filho, assinado em julho de 2017 entre a empresa alemã Fraport e a União, menciona o compromisso da Fraport com as desocupações.

MEC intervém, e universidade cancela vestibular exclusivo para travestis

O presidente Jair Bolsonaro informou em sua conta no Twitter que a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Federal) lançou vestibular para candidatos TRANSEXUAL (sic), TRAVESTIS, INTERSEXUAIS e NÃO BINÁRIOS. No entanto, segundo o presidente, “com intervenção do MEC, a reitoria se posicionou pela suspensão imediata do edital e sua anulação a posteriori”.

Assembleia trava criação de 41 CCs no MP

Na última sessão antes do início do recesso, a Assembleia Legislativa retirou de pauta o projeto de lei do Ministério Público Estadual que cria 41 CCs (cargos de confiança) no Ministério Público do Estado, com custo projetado de R$ 2,7 milhões ao ano. Todos os cargos previstos no projeto, são de livre nomeação, ou seja, a contratação dos novos servidores ocorreria por indicação, dispensando concurso público.

Deixe seu comentário: