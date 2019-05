Otimismo faz bolsa subir 1,6%

A leitura de que a mudança das regras de aposentadoria deve deslanchar influiu na bolsa. Com o otimismo, o Ibovespa operou em alta durante a maior parte da sessão, encerrando com ganho de 1,61%, aos 96.392,76 pontos, zerando as perdas do mês de maio. Em Wall Street, na volta do feriado de segunda-feira nos Estados Unidos, as Bolsas foram no sentido oposto, batendo mínimas à tarde.

