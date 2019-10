A partir das 8h deste domingo, a AETC (Associação das Entidades Tradicionalistas de Canoas) realiza pela quinta vez a “Cavalgada do Outubro Rosa”, na área campeira do Parque Eduardo Gomes. A expectativa é a de que o evento conte com um desfile de mais de 400 mulheres cavalarianas, percorrendo 14 quilômetros para ressaltar a importância da prevenção ao câncer de mama.