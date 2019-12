Magazine Pabllo Vittar ganha boneca Pop Funko e fãs comentam: “Agora sim foi longe demais”

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Marca de colecionável lançará linha especial de drag queens Foto: Reprodução/Instagram Pabblo Vittar boneca LGBT (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Pabllo Vittar foi uma das escolhidas pela marca Pop Funko para integrar a nova linha colecionável de drag queens internacionais. Imagens do item foram divulgadas nas redes sociais no início deste semana.

Os fãs da brasileira se animaram com a notícia. “Agora sim foi longe demais”, escreveu um internauta na publicação de uma loja de Pop Funko. A boneca será vendida exclusivamente pela loja estadunidense Hot Topic.

Sem data para chegar ao Brasil, o colecionável de Vittar faz parte da nova linha da marca, que traz grandes nomes do universo drag como a ex-participante do reality show “RuPaul’s Drag Race”, Shangela. Ainda não existe informação da lista completa de drags que serão homenageadas com o lançamento. O traje escolhido da boneca de Vittar é igual o seu figurino no clipe da música “Problema Seu”, lançada em agosto deste ano.

Recentemente a revista Time elegeu Pabllo Vittar como uma das líderes da nova geração. A revista norte-americana destacou a drag queen brasileira como um grande sucesso não apenas na música, mas também na luta pela igualdade dos direitos LGBTQ+.

Cada vez mais reconhecida fora do país –fazendo parcerias de peso como “Flash Pose”, sua música com a cantora britânica Charli XCX–, Vittar está empenhada em expandir sua carreira pelo mundo. Ainda em 2019 realizou uma série de shows pelas principais Paradas do Orgulho LGBTQ dos Estados Unidos.

Vittar também lançou o álbum “111” em novembro deste ano. “Sempre quero trazer algo de diferente. Minha base é a música brasileira, nunca vou fugir dos meus ritmos do Norte e Nordeste, mas sempre estou incrementando com coisas que gosto, coisas que acabo conhecendo nas minhas viagens de fora”, disse a cantora.

