Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Cantora (de preto) esteve na Europa e participou de atração local Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A cantora Pabllo Vittar vai virar jurada no programa “Queen of Drags, do canal ProSieben”, que é uma das principais emissoras de TV da Alemanha.

A participação da artista brasileira será nesta próxima quinta-feira (05), no quarto episódio da atração da primeira temporada. “Eu fiquei muito feliz em poder estar ao lado de tantas pessoas que admiro e em poder colaborar com um programa tão especial. Não vejo a hora de também poder assistir e ver como tudo ficou”, disse.

A cada semana, competidores enfrentam o desafio de criar um look e uma performance para não serem eliminados. E o trabalho de Pabllo será ajudar na avaliação do desempenho das drags que permanecem na atração.

O programa conta com um time de jurados formado por Bill Kaulitz (da banda Tokio Hotel) e Conchita Wurst (drag vencedora da competição Eurovision em 2014). A modelo Heidi Klum apresenta.

Recentemente, Vittar lançou o álbum “111”. “Sempre quero trazer algo de diferente. Minha base é a música brasileira, nunca vou fugir dos meus ritmos do Norte e Nordeste, mas sempre estou incrementando com coisas que gosto, coisas que acabo conhecendo nas minhas viagens de fora”, disse a cantora em entrevista ao F5.

Ainda em 2019 realizou uma série de shows pelas principais Paradas do Orgulho LGBTQ dos Estados Unidos e foi eleita pela revista norte-americana Time como uma das líderes da próxima geração.

