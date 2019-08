Pacientes internados na Sala Vermelha do CER da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, estão dividindo espaço com corpos. Segundo os funcionários não há espaço no necrotério. Os profissionais da CER da Barra trabalham sob forte pressão. De acordo com funcionários, muitas vezes eles se veem tendo que escolher qual paciente vai receber o tratamento adequado.

