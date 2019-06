O Palácio Piratini estará aberto para visitação pública neste sábado (29/6). A ideia é aproveitar a presença de turistas na capital, muitos atraídos pelos jogos da Copa América. As visitas neste sábado começam às 10h e vão até as 16h, com duração de cerca de 15 minutos. Cada passeio pode ser feito por até 15 pessoas e são realizados a cada meia hora.

