Pan-Americano: Brasil conquista a medalha de ouro no Badminton

E o Brasil conquista mais um ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima. E, dessa vez, foi com o carioca Ygor Coelho, de apenas 22 anosm no Badminton. O esportista venceu o canadense Brian Yang por 2 jogos a 0 (parciais de 21/19 e 21/10).

Esta foi a principal conquista de Coelho, pois ele já havia sido bicampeão pan-americano (simples) em 2017 e 2018. Além disso, o jovem foi medalhista de ouro nos Jogos Sul-americanos Cochabamba, em 2018 (simples, dupla masculina e equipe).

O brasileiro conquistou a presença na final, nessa quinta-feira (1º, quando ganhou de virada, de outro canadense: Jason Ho-Shue, por 2 sets a 1. No mesmo dia, o Brasil conquistou quatro medalhas de bronze, tornando essa a melhor participação do país no badminton.

