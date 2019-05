Um raro exemplar de urso panda completamente branco foi fotografado em uma reserva natural no Sudoeste da China. O animal foi fotografado em uma mata no dia 20 de abril, na província de Sichuan. “A julgar pelas fotos, o panda é albino e tem entre 1 e 2 anos”, disse Li Sheng, pesquisador da Universidade de Pequim e especialista em ursos, que estudou as imagens.