Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

"Está tudo ótimo para mim, eu me achei linda", disse atriz sobre fotos Foto: João Cotta/Divulgação (Foto: João Cotta/Divulgação) Foto: João Cotta/Divulgação

Durante as gravações das últimas cenas de “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, a atriz Paolla Oliveira, de 37 anos, fez cenas de maiô na praia e foi flagrada por um paparazzi. Não tardou para que comentários criticando o seu corpo surgissem na internet.

A atriz afirmou que não se preocupa com esse tipo de julgamento. “Está tudo ótimo para mim, eu me achei linda, maravilhosa. Não sei se é a idade, mas nada mais me abala, não tenho intenção nenhuma de ser perfeita, não quero ser perfeita, só quero ser feliz.”

Mesmo assim, ela se incomodou com o fato de as imagens da trama terem vazado. “Ia gostar mais se eu soubesse que ele estava fotografando. Cena é cena, foto é foto, é tudo diferente. Eu estava em uma cena de novela, em uma situação completamente disponível para as câmeras, mas não para um paparazzi.”

Nos comentários, pessoas falaram que “tinha engordado” e estava com “celulite”. A atriz Scarlett Johansson passou pela mesma situação ao ter fotos vazadas na internet criticando a sua “barriga, bumbum e celulite”.

Muitas mulheres saíram em defesa das atrizes após as críticas. “Pessoas que conseguem reclamar da aparência de Scarlett Johansson e de Paola Oliveira em que universo vivem?”, questionou uma internauta.

Em entrevista recente, Johansson lamentou ter sido “hiperssexualizada” no início de sua carreira. “Sinto que quando eu estava trabalhando aos meus 20 e poucos anos e até o final desses 20 anos, de alguma forma, fui estigmatizada. Eu era muito hiperssexualizada”, disse a atriz em uma mesa redonda da revista norte-americana The Hollywood Reporter.

“Eu acho que na época parecia ok para todo mundo. Foi outro tempo”, continuou. “E acho que funcionou na época, mas foi realmente difícil para mim tentar descobrir como deixar de ser uma ingênua, ou ‘a outra mulher'”.

