Paolla Oliveira e Juliana Paes tem barraco e atritos nos bastidores da Globo

Paolla Oliveira e Juliana Paes, duas das grandes musas da TV Globo, não vivem uma fase de amores nos bastidores da novela A Dona do Pedaço, das quais ambas trabalham. O motivo? Disputa por fama, ego e muito mais, pelo menos é o que dizem.

Segundo o colunista Odair Braz Junior do R7, a Globo precisa tomar consciência que tanto Paolla Oliveira como Juliana Paes não devem efetivamente trabalharem juntas na mesma novela. Ao que parece, a emissora já deixou claro que depois de A Dona do Pedaço dificilmente isso acontecerá novamente. Atualmente, o clima nos bastidores da trama é de certa tensão, é que pela segunda vez seguida, a beldade que vive a influencer Vivi Guedes, já parece estar tomando os holofotes da trama mais uma vez para si, deixando Juliana Paes, a pobre Maria da Paz de lado novamente.

Para quem não se lembra, o climão entre as duas atrizes teria começado no Domingo do Faustão que elegia os melhores do ano. Naquela época, ambas atrizes disputavam o prêmio pelos papéis em A Força do Querer, na qual Juliana Paes, havia tido amplo destaque como Bibi Perigosa. No entanto, foi Paolla Oliveira como a policial Geiza, quem acabou se destacando e levando o prêmio de melhor atriz para casa. Naquela ocasião, a atriz que faz a Maria da Paz de A Dona do Pedaço, não conseguiu esconder sua revolta e tristeza com o resultado do prêmio. Desde então, parece que Paolla Oliveira e a atriz nunca mais se bicaram.

O fato como destaca o jornalista é um só: Paolla Oliveira e Juliana Paes precisam ser separadas das novelas. Vale dizer que no Carnaval, algo muito parecido acontece. Neste ano, Juliana Paes não conseguiu cumprir a agenda em uma escola de samba e Paolla Oliveira acabou sendo chamada para substituir.

Monica Iozzi

Sucesso de crítica entre os telespectadores que gostam de tuitar enquanto assistem à novela, Monica Iozzi diz acompanhar a repercussão pelas redes dos amigos, já que não tem mais Twitter nem Facebook. Só mantém o Instagram, plataforma na qual é seguida por quase quatro milhões de pessoas. Os números e o destaque da personagem na novela A Dona do Pedaço, porém, não fazem o ego da atriz inflar, ela assegura. Serena e focada no ofício, ao iniciar a entrevista, deixou claro que tudo isso é legal, mas não é o mais imprescindível:

“Talvez essa quantidade de seguidores seja importante para quem vive disso. Eu até faço umas postagens publicitárias, mas o meu ofício é o de atriz . Então, essa grande quantidade de pessoas que me seguem por admirar o meu trabalho e também pelo sucesso dessa personagem específica é bem-vinda, mas não fico vibrando com isso. Não é o meu foco acumular seguidores”, garante Iozzi: “Não deixei as outras redes por causa do processo que levei de Gilmar Mendes (ela foi condenada por criticar o ministro do STF de conceder habeas corpus ao médico Roger Abdelmassih). Demorei muitos meses para sair das redes. Foi só uma vontade de experimentar a vida de uma outra forma.”

