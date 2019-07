Paolla Oliveira presta depoimento após ser confundida com mulher em vídeo íntimo

Paolla Oliveira, de 37 anos, foi na tarde de segunda-feira (15) à Delegacia de Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, para prestar queixa sobre a veiculação de um vídeo pornô no qual a atriz foi apontada como participante.

Paolla estava acompanhada de seu advogado, Ricardo Brajterman. A atriz quer identificar o narrador do vídeo que diz que a mulher nas imagens é ela e também as pessoas responsáveis por fazer o upload das imagens. O vídeo de dez segundos mostra uma atriz pornô americana bastante semelhante a Oliveira e tem viralizado por redes sociais e por aplicativos de bate-papo.

Conforme Brajterman, após uma pesquisa, ele e sua equipe conseguiram identificar a atriz que aparece nas imagens como uma americana de nome Verônica Radke. O trecho do vídeo, segundo ele, foi retirado de um filme pornô já existente e mais antigo, de mais de seis minutos.

A própria atriz foi às redes sociais recentemente, mostrou várias fotos de pessoas que se parecem com ela e desabafou. “Em dois minutos de pesquisa, qualquer pessoa que teve acesso a isso descobriria. NÃO SOU EU, É OUTRA MULHER”, escreve ela, chateada por alguns veículos de imprensa falarem do vídeo e usarem a palavra “supostamente” para explicar o caso.

Segundo o advogado, a partir do momento em que esse processo for aberto será pedido ao site de vídeos que passe todas as informações de quem publicou o vídeo para que ajude nas investigações. Só depois disso que eles vão pensar nos próximos passos a serem tomados.

Não é a primeira vez que a artista se vê diante de uma polêmica como essa. Em 2018, Oliveira teve fotos nua vazadas enquanto gravava a série “Assédio”. Na época, ela se revoltou. “Sou atriz e estou trabalhando em uma série que se chama ‘Assédio’, uma produção da TV Globo com a O2Filmes. Em um ambiente controlado, fechado e profissional, um criminoso [não há outra palavra que o defina – pois o que foi feito é crime] resolveu fazer fotos clandestinas de um momento mais sensual.” Paolla está no ar agora como a influenciadora digital Vivi Guedes, em “A Dona do Pedaço”, da TV Globo.

Depoimento

“Estive na delegacia para cumprir um dever cívico, não só por mim, mas também por todas as mulheres que, diferente do meu caso, realmente tiveram sua intimidade exposta”, escreveu Paolla nas redes sociais nesta terça-feira (16).

A atriz ainda pontua que ficou sabendo que dezenas de pessoas procuram a delegacia de crimes virtuais todos os dias e que, na maioria das vezes, a mulher sofreu mais ofensas e ameaças. “Não se calem. Denunciem! Maior do que a vergonha de se ver exposta é a importância de não deixar esses crimes impunes. Meninas, mulheres, pessoas de todos os tipos, protejam-se”, alertou a atriz.

