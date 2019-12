Porto Alegre Papais Noéis gigantes e árvores de Natal irão enfeitar Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Papais Noéis estarão distribuídos por diferentes regiões da Capital Foto: Cesar Lopes/PMPA Papais Noéis estarão distribuídos por diferentes regiões da Capital. Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

Símbolos do Natal Alegre 2019, os dez Papais Noéis gigantes estão prontos para serem distribuídos pela Capital. A partir desta sexta-feira (06), a empresa responsável pela produção dos Papais Noéis, a Flush Produções, de Gramado, irá posicioná-los, juntamente com as oito árvores, pela cidade.

A operação terá o acompanhamento de equipes da SMC (Secretaria Municipal da Cultura), EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e Guarda Municipal. Na segunda-feira (09), os porto-alegrenses poderão conferir o resultado do trabalho dos artistas.

Os artistas convidados para trabalharem na customização de cada Papai Noel, com quatro metros de altura, trabalharam desde a segunda-feira (02), no Centro Municipal de Cultura. A customização foi realizada pelos artistas Adriano Mayer, Andressa Lawisch, Carla Barth, Hô Monteiro, Humberto Dutra, Letícia Lopes, Motu (Moisés Tupinambá), Ronaldo Mohr, Mitti Medonça e Aloízio Pedersen.

A Flush Produções tem em seu portfólio grandes produções como as cenografias dos espetáculos Nativitaten e Eu Sou Maria, do Natal Luz de Gramado, além de diversas decorações temáticas urbanas e dos carros alegóricos do Grande Desfile do evento.

Locais dos Papais Noéis

– Ilhas – Cras (Praça)

– Rótula parada 16 (Lomba do Pinheiro)

– Goethe x Mostardeiro

– Sertório x Assis Brasil

– Protásio Alves x Manoel Elias

– Centro Municipal de Cultura

– Largo José Montaury

– Entrada Túnel da Conceição (sentido bairro centro)

– Juca Batista x Eduardo Prado

– Rótula Ipiranga x Salvador França

Locais das Árvores De Natal

– Esplanada da Restinga

– Rótula da Loureiro da Silva com João Goulart, na Orla

– Triângulo da Assis Brasil com a Baltazar de Oliveira Garcia (junto ao terminal de ônibus)

– Rótula da Protásio Alves com a Carlos Gomes (sentido Centro / Bairro)

– Ipiranga com Silva Só

– Princesa Isabel x Azenha

– Praça Montevidéo (Paço Municipal)

– Antônio de Carvalho com Bento Gonçalves (junto a terminal de ônibus).

