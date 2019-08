O Paquistão disse, nesta quinta-feira (15), que três de seus soldados e cinco indianos foram mortos em uma troca de tiros na região da Caxemira. A Índia, no entanto, negou as baixas. Um porta-voz indiano negou. “A afirmação é incorreta”, disse o porta-voz. Em uma nota, o exército da Índia afirmou que o Paquistão violou um cessar-fogo entre as duas nações às 7h do horário local.

