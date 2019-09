Para evitar recessão global, Estados Unidos e China anunciam negociação em outubro

Após meses de retaliações e sanções entre norte-americanos e chineses, o Ministério do Comércio da China anunciou, nesta quinta-feira (5), um acerto entre Pequim e Washington para a realização de negociações ministeriais de comércio no início de outubro na capital americana. A ação tem o objetivo de encerrar a guerra comercial que, em um futuro próximo, pode desencadear uma recessão econômica global.

De acordo com a pasta, o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, o representante do Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, combinaram a realização do diálogo em telefonema na manhã desta quinta.

Ainda de acordo com o anúncio, autoridades dos dois países terão conversas preliminares para que, em outubro, seja possível obter um avanço substancial nas negociações.

Deixe seu comentário: