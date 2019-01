A paralisação parcial do governo dos Estados Unidos completou um mês nesta terça-feira (22) sem acordo orçamentário no Congresso. E há poucas esperanças de que o “shutdown” – que já pesa na economia norte-americana – termine tão cedo. O imbróglio entre a oposição e o presidente Donald Trump por causa de orçamento para o muro na fronteira paralisou parte do governo.

Deixe seu comentário: