O Paraná está caminhando para ser o segundo estado do Brasil, após Santa Catarina, a ser certificado como área livre de contaminação por febre aftosa sem vacinação. No final do último mês, o governo finalizou a que se pretende ser a última etapa de imunização e, em setembro, espera receber a certificação do Ministério da Agricultura, após auditoria.

