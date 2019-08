Paris vai se tornar ainda mais verde, e suas ruas mais frescas com a criação de florestas urbanas, anunciou a prefeita Anne Hidalgo. A estratégia é criar novos parques e jardins urbanos, acrescentando 30 hectares de espaço verde à capital, além do plantio de 20 mil novas árvores até o fim de 2020. O plano de 72 milhões de euros criará o maior jardim da cidade no entorno da Torre Eiffel.

