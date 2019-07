Quem for se divertir no Park Tupã neste sábado (3), poderá também contribuir com doações de roupas infantis à Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre, promovida pela Prefeitura. Para colaborar com a campanha, a direção do parque decidiu aproveitar o aumento de público no final de semana para coletar donativos e estimular as pessoas a participarem da ação social.

