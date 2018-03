Parque Esportivo da PUCRS promove atividades abertas ao público em Porto Alegre

Um dia dedicado à saúde e ao bem-estar para todas as idades. Essa é a proposta da ação “Sua família no Parque Esportivo”, que vai ocorrer no sábado (17), das 10h às 13h.

Abertas ao público e gratuitas, as práticas físicas são voltadas para crianças e adultos, com as realizações de esportes, exercícios aeróbicos e atividades recreativas. O evento vai ocorrer no Parque Esportivo da PUCRS (avenida Ipiranga, 6690 – Prédio 81), em Porto Alegre.

Na ocasião, os presentes poderão praticar o Flag football, uma versão do futebol americano. As regras são similares as do jogo profissional, mas, em vez de derrubar o jogador com a bola ao chão, o defensor deve retirar uma fita, a flag. Na maioria das jogadas, os jogadores usam um cinto, onde as duas flags estão presas por um velcro.

Entre as demais atividades, serão realizadas: o Mat Pilates, conhecido como pilates de solo, que é realizado para fortalecimento muscular, evolução da postura e equilíbrio corporal. Também a Zumba, uma modalidade que mescla movimentos da dança com os da ginástica.

A Corrida Orientada que visa essencialmente o desenvolvimento da capacidade aeróbica e das técnicas de corrida e o Boot Camp que tem inspiração no treinamento militar, os quais são intervalados de alta intensidade, trabalhando com o peso corporal. Em caso de chuva, o evento será transferido para o dia 24 de março. Mais informações pelo telefone (51) 3320-3622.

