Partida entre Palmeiras e Grêmio tem alteração de horário

*Valéria Possamai

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou o horário da partida entre Palmeiras e Grêmio que ocorre neste domingo. Inicialmente marcada para às 16h, a partida passou para às 18h, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão da Rádio Grenal.

O duelo de paulitas e cariocas tem interferência direta na disputa do título do Campeonato. Para manter as chances matemáticas de título, o verdão precisa dos três pontos. Enquanto isso, o tricolor busca a vitória para se manter no G-4 e garantir a vaga direta para a Libertadores de 2020.

O Palmeiras, vice-colocado, soma 68 pontos, enquanto o Grêmio é o quarto colocado com 56 pontos.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas