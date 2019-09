Lumi, semifinalista do The Voice Brasil, se apresenta na zona Sul de Porto Alegre nesta quinta

O cantor nigeriano Lumi, semifinalista da 5ª edição do reality show musical The Voice Brasil, irá se apresentar no Paseo Zona Sul na quinta-feira, 26/09, a partir das 20h. O público poderá curtir as músicas que marcaram sua trajetória no programa, como “Vamos Fugir” e “All Night Long”. O show é gratuito e aberto ao público, faz parte das comemorações de aniversário de nove anos do Paseo.

Serviço/ Show com o cantor Lumi, semifinalista da 5ª edição do The Voice/ Quinta-feira (26/09), às 20h/ Paseo Zona Sul (Avenida Wenceslau Escobar, 1823) / Entrada: Gratuita.

Deixe seu comentário: