Os passaportes do Japão e da Singapura passaram a ser o mais poderosos do mundo, derrubando o alemão. É o que mostra o ranking 2019 da consultoria consultoria Henley & Partners. O Brasil subiu uma posição no ranking, indo de 18º para 17º. No ranking, é levado em consideração o número de destinos que donos de passaportes de determinados países podem acessar sem um visto prévio.

