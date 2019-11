Uma passarela desabou no início da noite desta quinta-feira (14) na Marginal Tietê sentido Rodovia Castello Branco, entre a Ponte do Piqueri e uma das alças de acesso à Rodovia Anhanguera. De acordo com o Corpo de Bombeiros duas pessoas foram atendidas. Segundo informações iniciais, a passarela de serviço caiu sobre três veículos: dois ônibus de viagem e um caminhão.