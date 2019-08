Patricia Abravanel reforçou sua vontade de ter mais filhos com o marido, Fabio Faria. Após dizer que o deputado federal queria se submeter a vasectomia ao se tornar pai pela terceira vez, a apresentadora brincou com o marido ao posar com os filhos, Pedro, de 4 anos, e Senor, de 3 meses, e dois bonecos que reproduzem bebês. “Eu não ia achar nada ruim se esses bebês fossem os gêmeos da minha próxima gravidez”, disparou a filha número quatro de Silvio Santos. A apresentadora aproveitou para fazer uma citação ao programa que irá conduzir a partir do dia 17. “O que você acha, Fabio?! Topa ou não topa?”, escreveu a também mãe de Jane, de 1 ano, acrescentando as hashtags “Adoro essa bagunça” e “meus meninos”.

Pato incentivou o cunhado

O jogador do São Paulo que já havia sido “cobrado” por Fabio para lhe dar um sobrinho após se casar com Rebeca Abravanel, irmã de Patricia, apoiou a cunhada. “Topa!”, escreveu Alexandre Pato, divertindo a cunhada. “Estamos juntos”, respondeu a filha da novelista Iris Abravanel. Um seguidor não perdeu a oportunidade e trouxe o assunto de volta à tona. “Pato, ja está na hora de chegar a sua vez também né? E aí? Topa, Rebeca?”, questionou citando a apresentadora do game-show “Roda a Roda”. Outro a comentar foi o próprio Fabio, dizendo que está satisfeito com três filhos. “Não topo!”, contou, colocando risadas no final do comentário. A família Abravanel, no entanto, vai crescer mais duas vezes: Renata, caçula de Silvio e Iris, espera o segundo filho, 13º neto do apresentador, que aguarda ainda a chegada do quarto bisneto.

Tamanho caçula

O filho caçula de Patricia e Fabio chamou atenção dos internautas em foto postada pelo pai. O tamanho do menino, batizado com o nome verdadeiro do avô famoso, surpreendeu. “Gigante”, escreveu um. “Como ele está grande”, acrescentou um segundo para a irmã de Jane, filmada pela mãe limpando o quarto após derramar leite em pó no local. “Muito bem! Está limpando tudo”, aprovou a apresentadora, prestes a assumir a nova versão do “Topa ou Não Topa”, agora nas tarde de sábado da emissora paulista. O game marca a volta de Patricia aos programas próprios após dois anos. Nesse período, ela substituiu Eliana, foi vista no dominical que leva o nome do pai e ficou de licença-maternidade por duas vezes.

