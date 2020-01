Celebridades Patrícia Leitte atualiza o bronze com biquíni fininho: “Amo minha marquinha”

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Patrícia Leitte apareceu de biquíni micro e deixou as curvas em evidência. Foto: Reprodução/Instagram Patrícia Leitte apareceu de biquíni micro e deixou as curvas em evidência. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Patrícia Leitte deixou os fãs boquiabertos ao compartilhar nesta quinta-feira (23) um clique do corpão. No Instagram, a ex-BBB apareceu de biquíni micro e deixou as curvas em evidência.

“Eu Amo Biquíni de Fita. Eu amoooo minha marquinha!!! Faltam mais 3 sessões pra ficar como eu amo, bemmmmm bronzeadinha!”, escreveu a vilã que participou da edição de 2018 do reality. E ainda celebrou: “Vem Carnaval”.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados e não pouparam elogios. “Show de beleza”, disse uma. “Que mulher é essa?”, acrescentou outro.

