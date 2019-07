Patrocinador cobra valores iguais às seleções

Um dos patrocinadores oficiais da Federação de Futebol dos Estados Unidos se alinhou com a seleção de futebol feminino que venceu a recente Copa do Mundo da França em sua luta contra a federação por remuneração igual. A Procter & Gamble anunciou seu apoio à igualdade na remuneração com um anúncio de página inteira na edição de domingo do jornal The New York Times.

Deixe seu comentário: