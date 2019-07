Pela primeira vez no Brasil, uma vacina contra o HIV será testada

Depois de 15 anos de pesquisa, a imunização entra em fase avançada de testes clínicos. O estudo do Projeto Mosaico passará para a fase 3, que inclui teste em um número maior de pessoas de diferentes países.

Os experimentos devem contar com 3.800 indivíduos, de idades entre 18 e 60 anos. Além do Brasil, outros 7 países também começarão a testar a vacina: Estados Unidos, Argentina, Polônia, Itália, Espanha, México e Peru.

Os próximos passos do projeto foram apresentados na 10ª Conferência da Sociedade Internacional da Aids sobre a Ciência do HIV (IAS 2019), que terminou nesta quarta-feira (24), na Cidade do México.

