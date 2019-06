A Petrobras anunciou na quarta-feira (12) o fim do intervalo mínimo de reajustes, que já havia sido modificado em março. Informou também queda de 4,6% no preço do diesel. Segundo a estatal, a aplicação imediata desta revisão permitirá, no momento, reduzir os preços do diesel “acompanhando as variações dos preços internacionais observadas nos últimos dias”.

