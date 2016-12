Petrobras vende fatia em usina de etanol por US$ 133 milhões

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (15) operação de venda de sua participação no grupo sucroalcooleiro São Martinho por US$ 133 milhões.

O negócio faz parte do plano de desinvestimentos da estatal, que tem como meta arrecadar US$ 34,6 bilhões até 2019.

A operação envolve a incorporação, pela São Martinho, da Nova Fronteira Bioenergia, tem como principal ativo a Usina Boa Vista, localizada em Quirinópolis (GO), dedicada exclusivamente à produção de etanol.

Por meio da Petrobras Biocombustíveis, a estatal tem 49% da Nova Fronteira. Essa fatia será trocada por 6,6% da São Martinho, que passa a ter uma capacidade de moer 21,6 milhões de toneladas de cana após a operação, crescimento de 12,3% com relação à capacidade atual.

Em nota, a Petrobras informou que poderá vender suas ações na São Martinho e, por isso, contabiliza em seu balanço o valor de US$ 133 milhões, com base no preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de negociações das ações da empresa.

Segundo a estatal, o valor ajudará a cumprir a meta de venda de ativos para os anos de 2015 e 2016, que é de US$ 15,1 bilhões. Até agora foram cerca de US$ 11 bilhões.

“O fechamento da operação está sujeito à aprovação da assembleia geral da São Martinho e ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica [Cade]”, disse a estatal.

Comentários