O pianista Angelin Loro subirá ao palco da Casa da Ospa interpretando clássicos do compositor alemão Beethoven. A apresentação, em homenagem ao Dia Dos Pais, tem uma promoção especial: quem estiver acompanhado do pai garante 50% de desconto na compra dos dois ingressos. Será no dia 10 de agosto, sábado, às 17h. Ingressos à venda por valores entre R$ 10 e R$ 40.

Deixe seu comentário: