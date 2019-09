Piloto francês morre após um grave acidente em uma corrida de Fórmula 2 na Bélgica

O piloto francês Anthoine Hubert, de 22 anos, morreu neste sábado após um grave acidente que envolveu cinco carros na primeira corrida da Fórmula 2 no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) confirmou em comunicado a morte do piloto. As informações são dos portais UOL e G1.

Hubert, da equipe Ardem, atual campeão da GP3, chegou a ser levado de helicóptero a um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. O carro de Hubert foi atingido pelo americano-equatoriano Juan Manuel Correa pouco depois de o francês perder o controle na subida da Eau Rouge, bater nas áreas de proteção e voltar para o meio da pista. Segundo a FIA, o estado de saúde de Correa é estável.

Leia o comunicado da Federação, na íntegra, abaixo.

“É com pesar que a Federação Internacional de Automobilismo informa que um acidente sério envolvendo os carros #12, #19 e #20 ocorreu às 17h07 (12h07 no horário de Brasília), do dia 31/08/19 como parte da corrida 1 da Fórmula 2 em Spa-Francorchamos, válida pela 17ª etapa da temporada.

Os serviços de resgate e equipes médicas compareceram rapidamente ao local do acidente, levando os pilotos envolvidos para o centro médico.

Como resultado do acidente, a FIA lamenta informar que o piloto do carro #19, Anthoine Hubert (FRA), não resistiu aos ferimentos e faleceu às 18h35 (13h35 no horário de Brasília).

O piloto do carro #12, Juan Manuel Correa (EUA) está em condição estável, sendo tratado no hospital de Liege. Mais informações sobre o estado do piloto serão dadas quando estiverem disponíveis.”

O incidente aconteceu na segunda volta da corrida. Hubert rodou e foi atingido com violência por Correa, provocando uma colisão em T (quando um carro acerta em cheio a lateral do outro). A batida foi tão forte que, além de Correa ter capotado, seus pés ficaram expostos após ter pedido o bico do carro. Ao mesmo tempo, o cockpit de Hubert ficou completamente separado da parte traseira do carro.

Alesi conseguiu seguir mesmo após ao acidente, parando um pouco à frente com danos na traseira do carro. O companheiro Boschung conseguiu retornar aos boxes com um pneu furado. Já Sato, abandonou o carro no local do acidente e retornou andado para o paddock.

A categoria informou momentos após à grave batida que a corrida não seria retomada. Mercedes e Ferrari, inclusive, cancelaram as atividades de mídia em função das circunstâncias. Lewis Hamilton chegou a interromper a entrevista que dava no momento do acidente.

Anthoine Hubert

Nascido em Lyon, Hubert começou a correr de kart em 2006, com 12 anos, e passou a se destacar. Em 2013, passou para a Eurocup Formula Renault 2.0, evoluindo até a Fórmula 3 e a GP3 Series em 2016 – nesta última categoria, foi campeão em 2018. O ápice havia sido o anúncio de sua entrada oficial como piloto da BWT Arden na Fórmula 2. Participou de 16 corridas, com duas vitórias. Ele fazia parte da equipe de jovens talentos da Renault.