Piquete EPTChê recebe escolas de Porto Alegre para orientar alunos sobre trânsito

As crianças da Escola Estadual de Ensino Fundamental IIdefonso Gomes estiveram presentes no Piquete da EPTChê na tarde desta terça-feira (17). A agente de fiscalização, Katia Helena Pontes Ferreira, e o assessor institucional da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Jerry Valiente, contaram que o local está recebendo escolas de Porto Alegre para orientar as crianças sobre o trânsito. O projeto chamado Escola Amiga da EPTC funciona durante o ano todo nas instituições de ensino. Como no mês de setembro acontece a semana farroupilha no Parque Harmonia, a empresa resolveu disponibilizar transporte para as crianças irem até o parque para realizar o mesmo trabalho.

No piquete são feitas esquetes teatrais para que os alunos assistam e saibam como se comportar nas ruas da capital gaúcha. Além disso, a instituição tem o mascote Azuleto, que anima os estudantes. Paralelo a isso, o Samu também faz parte da atividade. Eles auxiliam as crianças como elas devem se comportar mediante um acidente de trânsito. A Cruz Vermelha também está presente no piquete, enquanto os alunos assistem as esquetes teatrais, os docentes recebem um curso com a Cruz Vermelha sobre primeiros socorros. Ao todo, mais de 40 escolas já passaram pelo espaço. São esperadas mais de 2 mil crianças no EPTChê este ano. A garotada fica 1h30 assistindo e participando das atividades e, após as orientações, elas recebem lanches e podem retornar às suas escolas.

