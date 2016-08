Pizzaria aposenta os motoboys e começa a entregar pizza nas casas usando drones

A Nova Zelândia, primeiro país a permitir o voto feminino e a adotar metas de inflação, agora assume outro pioneirismo: ser o primeiro lugar em que as entregas de pizza são feitas por drones. A iniciativa é da rede Domino’s, que planeja iniciar os testes no fim do ano.

A pizzaria anunciou uma parceria com a Flirtey, uma empresa que se classifica como operadora de “robôs voadores”, para realizar a primeira entrega comercial de pizzas por meio de drones. O plano é usar as máquinas também na Austrália, Bélgica, França, Países Baixos, Japão e Alemanha.

Conforme um comunicado da companhia, as pessoas vão fazer os pedidos a partir de um aplicativo para smartphone, e os drones serão capazes de entregar no local ao seguir o sinal do GPS do celular. Quando a pizza estiver chegando, o consumidor receberá uma notificação, e o produto será baixado por meio de um cabo, garantindo que os drones permaneçam no alto, longe do público.

Companhias em todo o mundo estão, cada vez mais, buscando os drones como uma opção viável e mais eficiente de entregas, com a Amazon anunciando planos para usá-los em compras que caibam em pacotes pequenos assim que as questões de segurança e regulação sejam resolvidas.

A Nova Zelândia adotou, no ano passado, novas regras para a aviação com o objetivo de regulamentar e permitir o uso de drones para fins comerciais.

O governo do país também revisou leis para veículos sem motorista e está “ativamente promovendo a Nova Zelândia como pista de teste para novas tecnologias de transporte”, afirmou Simon Bridges, ministro dos Transportes, em um comunicado em separado dando as boas-vindas aos testes da pizzaria.

Críticas.

Contudo, nem todos receberam bem a novidade. “Como ficam os empregos dos entregadores de pizza?”, questionou a porta-voz do Partido Verde da Nova Zelândia pelo Twitter. “O governo agora está se aliando às grandes empresas para substituir os seus empregos por robôs”, completou.

