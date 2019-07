Um assessor do líder supremo do Irã disse na terça-feira que o plano de paz dos EUA para a questão palestina está “condenado ao fracasso”, informou a agência de notícias oficial Irna. Ali Akbar Velayati fez a observação em seu encontro com Saleh al-Arouri, vice-chefe de Hamas. A visita ao Teerã ocorre em um momento importante, em que o “Acordo do Século” foi aberto para discussões.

