A Unidade da Uergs em Porto Alegre está com inscrições abertas para um curso de extensão sobre plantas medicinais. O curso iniciará dia 9 de setembro e será dividido em módulos teóricos e práticos, contando com atividades presenciais e online, via Moodle. O curso ocorrerá sempre às segundas-feiras, de setembro a novembro, no Prédio 11 da Unidade da Uergs em Porto Alegre.