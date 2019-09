Polícia Civil lança campanha de prevenção ao suicídio

A Polícia Civil lançou a campanha de prevenção ao suicídio, no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (13). O evento contou com a Chefe de Polícia, delegada Nadine Tagliari Farias Anflor, da diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Vanessa Pitrez de Aguiar Corrêa, e demais delegados e agentes policiais.

De acordo com Vanessa, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida, e um número ainda maior de indivíduos tenta se matar. O suicídio pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo desde 2016. Por se tratar de uma questão de saúde pública, o Brasil, através de entidades ligadas ao tema, criou a campanha Setembro Amarelo, dedicando este mês para a prática de ações voltadas à prevenção.

A delegada Nadine, por sua vez, destacou a importância do envolvimento da instituição na temática da prevenção, ressaltando a integração dos departamentos com a Divisão de Saúde, que realiza o atendimento deste e outros temas relacionados à qualidade de vida de servidores policiais ativos e inativos.

O Dia Mundial para a Prevenção do Suicídio ocorreu nesta terça-feira (10). Os números de casos de suicídio impressiona: a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo.

