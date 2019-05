Após recebimento de denúncia anônima, a Polícia Civil desativou um laboratório de drogas no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo. Em uma residência foram localizados 1,15 kg de maconha, 190 gramas de substância com características de cocaína, vasto material para embalagem de drogas e balanças de precisão. O local estava vazio no momento da ação.

